"La vendetta è il motore del thriller nella mia Fiumalbo immaginaria"

Il fiumalbino Claudio Nizzi (classe 1938) non cessa di stupire: dopo 30 anni di sceneggiatura di noti fumetti, è da poco giunto in libreria il suo decimo romanzo ‘La’ (Adelmo Iaccheri editore / La Sorgente di Pavullo) anch’esso ambientato sul nostro Appennino come i precedenti. Definito ‘scrittore anziché sceneggiatore di fumetti’ (Tex, Nick Raider, Il Giornalino), Claudio Nizzi prosegue con quest’opera il ciclo di romanzi ambientati nell’immaginario paese del Frignano che chiama Borgo Torre ma che si può facilmente riconoscere nel suo paese d’origine. "Si tratta -dice l’autore- della decima indagine del maresciallo Caruso, incentrata sulla uccisione dell’uomo più ricco, più prepotente e più odiato del paese. Infatti per i paesani questa morte è una notizia da festeggiare, per il maresciallo è una pessima notizia, perché tutti si rifiuteranno di aiutarlo a trovare l’assassino, che è stato ribattezzato il vendicatore".