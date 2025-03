La Trump Gaza riviera

Leggi su Lanotiziagiornale.it

Trovosempre più agghiacciante. Prima ha detto che vuole annettersi Panama, Canada e Groenlandia. E poi che vuole trasferire tutti i palestinesi di, per fare piazza pulita. Non ho parole.Elisa Costavia FacebookGentile lettrice,ha ottime idee. Ha detto che gli piacerebbe vedere Egitto e Giordania accogliere i palestinesi. Trasferirebbe tutta la popolazione “per fare tabula rasa”. Ha spiegato: “Stiamo parlando di un milione e mezzo di persone, li spostiamo e ripuliamo tutto”.diventerebbe una bellaturistica. È un proposito encomiabile, ma io avrei un’idea migliore. Siccomeha ribadito nel discorso sullo stato dell’Unione che si piglierà la Groenlandia, vasta come mezza Europa e quasi disabitata (56.000 abitanti), potrebbe trasferire lì gli israeliani, che sono solo 7,5 milioni, e restituire la Palestina ai palestinesi.