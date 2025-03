Thesocialpost.it - La truffa del messaggio dalla banca: come evitarla

Ogni giorno, migliaia di italiani ricevono SMSldini o chiamate sospette. Alcuni messaggi sembrano provenire da istitutiri e avvisano di operazioni non riconosciute. Il rischio è alto, perché questi tentativi di frode sfruttano una tecnica chiamata spoofing.Leggi anche: Università migliori al mondo: 4 italiane nella Top 10Con questo metodo, itori camuffano il numero di telefono, facendolo apparirequello di unareale. Il rischio? Svuotare il conto corrente nel giro di pochi minuti.Ecco una guida pratica su cosa fare e cosa evitare per non cadere nella trappola.Primo step: niente panicoQuesti messaggi creano ansia e urgenza. Parlano di accessi non autorizzati, blocchi della carta di credito o operazioni sospette. Il primo errore sarebbe agire d’istinto.