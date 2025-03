Gamberorosso.it - La trasformazione gastronomica di una delle più belle gallerie di Torino. Alla Subalpina arrivano i Costardi Bros

Leggi su Gamberorosso.it

C’era una volta la Galleria dell’Industria, gioiello di elementi in stile rinascimentale e barocco (ne avevamo parlato qui), con decorazioni dello scultore torinese Edoardo Rubino. Aperta nel 1875, finanziata dBanca Industriale“auspice il Municipio", come si legge nelle targhe poste in alto all’ingresso su piazza Castello, realizzata dall’architetto Pietro Carrera, all’epoca era soprannominata Bazar per la ricchezza di negozi e spazi pubblici. Compreso il Salone Romano, locale di intrattenimento, dove aprì nel 1905 il cinematografo Lumière che sarebbe diventato il Cinema Romano, inaugurato il 10 giugno 1911 e attivo ancora oggi. D’altra parte c’è sempre stato un legame fra la galleria e il cinema: qui sono state girate scene del mitico Italian job, il film con l’inseguimentomini diventato un cult, di Quattro mosche di velluto grigio di Dario Argento, della Donna della domenica di Comencini.