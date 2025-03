La Tesla agita casa Fratoianni, la moglie Piccolotti grida al complotto politico – Il video

Leggi su Open.online

«Notizia importantissima di cui tutti oggi debbono discutere è niente “popò” di meno che il fatto che io guidi una». Inizia così, ilpubblicato dalla deputata Elisabettadi Nicola, segretario di Alleanza Verdi Sinistra, dopo la dichiarazione rilasciata al Foglio, dove ammette di possedere l’auto elettrica. Un acquisto che ha suscitato fin da subito polemiche, e che suona strano considerati tutti gli attacchi che lo stesso leader di Avs ha rivolto a Elon Musk, proprietario e creatore dellaautomobilistica statunitense. «Si sonoti tutti i giornalisti, da destra ci attaccano e sui social ci sono anche un sacco di meme divertenti e allora ho pensato che sia bene raccontarvi tutta la storia», dice la parlamentare. «Io prima di diventare parlamentare non ho mai avuto un’auto, giravo in bicicletta a Foligno oppure in treno oppure me la facevo prestare da altri miei familiari.