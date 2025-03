La tecnologia spaziale made in Italy alla conquista degli Usa. Ice e Asi guidano 22 imprese a Washington

Leggi su Ildenaro.it

Prosegue la marcia delle eccellenze italiane dell’industria aeronegli Stati Uniti, in quello che si conferma un trimestre del tutto strategico per ilindel settore. Dopo gli appuntamenti a Orlando (SpaceCom) e League City (ASCENDxTexas), l’Ice-Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delleitaliane e l’Asi (AgenziaItaliana) hanno guidato la delegazione nazionaleSatellite Conference & Exhibition, evento di primaria importanza appena conclusosi aDc.All’interno del Padiglione Italiano, organizzato dall’Ufficio ICE di Houston in collaborazione con l’ASI, ha trovato spazio un gruppo selezionato di aziende rappresentative del know-how e delle competenze del Paese: Celab, Alma Sistemi, Connex Italiana, DTM, IngeniArs, Leaf Space, Stellar Project, Gestione Silo, Intella, LLS Titanium, Nurjana Technologies, Revolv Space.