Sport.quotidiano.net - La T Tecnica Gema pronta per la missione Final Four. Maglia speciale ’toscana’

In rappresentanza sì di Montecatini Terme, ma anche della Toscana intera: sabato sera nella semie di Coppa Italia di Serie B Nazionale La TMontecatini scenderà in campo contro i Knights Legnano per provare sì a mantenere il trofeo nella città delle Terme ma anche per cercare di tenere alto il nome della nostra regione, come unica squadra toscana partecipante alla kermesse. "Da montecatinese acquisito vorrei con tutto il cuore regalare una gioia alla città che da quattro anni mi ha accolto – ha esordito il numero uno della Pallacanestro Montecatini –. Esorto la squadra a dare il massimo perché da unica rappresentante della Toscana abbiamo una responsabilità in più". Il richiamo alla toscanità è ben presente nelle divise da gioco special edition studiate per l’occasione (una bianca classica, l’altra di un insolito colore verde), tramite simboli che rappresentano il territorio regionale nel mondo: da Pegaso, il cavallo alato protagonista dello stemma della Toscana, ai grappoli d’uva, dalle colline con i cipressi stilizzati ai manoscritti che ricordano le opere di Dante e altri maestri.