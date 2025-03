Lanotiziagiornale.it - La Striscia di Gaza ripiomba nell’incubo della guerra: continua lo stallo nei negoziati e ora Israele ha ripreso a bombardare l’enclave palestinese

Prima il blocco degli aiuti umanitari, poi la sospensione dell’erogazionecorrente elettrica – che dura ormai da due giorni – e ora, come se non bastasse, una serie di raid che hanno fattore ladi.Sono ore di forte apprensione nela causa del perduranteneidi pace, tenuti in Qatar, dove le partino a rimpallarsi le responsabilità del mancato accordo.insiste sulla necessità di una tregua momentanea per consentire la liberazione degli ostaggi, mentre Hamas rifiuta accordi a tempo e pretende una pace duratura – nella cosiddetta seconda fase del cessate il fuoco – come concordato a inizio gennaio.loneiLe trattative, mediate da rappresentanti dell’amministrazione qatariota, egiziana e statunitense, per il movimentostanno registrando “timidi progressi”, ma per giungere a un accordo sarà necessario ancora tempo.