Sport.quotidiano.net - La strada del Grifone. Fermi per il "Viareggio"

I biancorossi ieri pomeriggio si sono ritrovati al "Palazzoli" per l’inizio della preparazione settimanale anche se domenica il campionato osserverà un turno di riposo per la disputa dellaCup e riprenderà la domenica successiva con la trasferta di CivitaCastellana contro l’undici del Flaminia. Assente per motivi familiari mister Consonni, a dirigere la seduta di allenamento è stato Tommaso Salvestroni, allenatore in seconda, affiancato da Gianni Di Meglio. Quando mancano sette giornate al termine nella tifoseria biancorossa ormai è subentrata la rassegnazione per un’altra stagione buttata via. Del resto in casa del, come ha dichiarato il patron Gianni Lamioni nell’incontro di sabato mattina con i tifosi e gli sportivi, il pensiero ormai è già alla prossima stagione. Ma al momento tutto fa pensare che il prossimo anno sia ancora più ostico.