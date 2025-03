Anteprima24.it - La storia di Carmelo Imbriani raccontata da “Le Iene” su Italia 1

Tempo di lettura: < 1 minutoSono state “Le” su1 ad aggiungere un’altra pagina toccante alladidall’inviata Veronica Ruggeri che ha accompagnato il fratello Gianpaolo in Tanzania, dove c’è un centro sportivo che porta il nome dell’indimenticato capitano giallorosso.Un viaggio a tratti rocambolesco e con mezzi di fortuna durante il quale, telecamere al seguito, Gianpaoloinsieme all’inviata de “Le” ha ripercorso la vita di, venuto a mancare a febbraio 2013. Un racconto pieno di emozioni che si è chiuso a Itigi, in Tanzania, dove l’associazione “non mollare” ha costruito un campo di calcio in memoria del capitano ed allenatore della Strega.Dopo la prematura scomparsa avvenuta a causa del linfoma di Hodgking, Gianpaolosta girando il mondo per rendere nota ladi suo fratello edificando un campo di calcio in ognuno dei cinque continenti con la prossima tappa in Argentina.