Ilgiorno.it - La sparatoria a Cascina Spiotta. L’ex brigatista Azzolini: io c’ero: "E Mara Cagol si era arresa"

Leggi su Ilgiorno.it

io quel giorno di cinquant’anni fa alla!". Lauro, 82 anni, davanti a un giudice rivive il suo passato da Br. La Corte d’Assise di Alessandria lo processa insieme a Renato Curcio, il fondatore, e a Mario Moretti, leader storico, per la tragedia del 5 giugno 1975. Quella mattina quattro carabinieri si imbattono quasi per sbaglio nelladove in due tengono prigioniero Vittorio Vallarino Gancia, industriale vinicolo sequestrato da poche ore per finanziare "la rivoluzione". A terra restano, moglie di Curcio, fra i capi dell’organizzazione, e l’appuntato Giovanni D’Alfonso, falciato dai proiettili dei due. Un tenente, Umberto Rocca, perde un braccio. Nel gennaio 1976 Curcio viene arrestato a Milano. Nel covo, una relazione anonima del compagno senza nome, che dopo il conflitto sfugge all’arresto e ai proiettili.