Ilfattoquotidiano.it - “La scuola è diventata una clinica psichiatrica. Tutti discalculici, disgrafici, dislessici, asperger, autistici… ma chi l’ha detto?”: l’affondo di Umberto Galimberti fa discutere. Il parere del pedagogista

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Alcune sue recenti dichiarazioni, secondo cui “laelementare sembrauna”, hanno scatenato il web. Ladeve essere certo inclusiva e offrire opportunità a, ma la medicalizzazione è la strada giusta? Dopo il convegno a Vicenza organizzato dalla Confartigianato locale, è nato un vivace dibattito sull’onda delle dichiarazioni di. Secondo il filosofo, oggi nellaelementare ci sono troppe certificazioni di DSA (Disturbi specifici dell’apprendimento). “, autistici. ma chi? Ai miei tempi non c’erano queste condizioni. C’era uno più bravo e uno meno bravo, che poi si esercitava e diventava bravo”. Sarebbe stato già più che sufficiente per suscitare un polverone, maha aggiunto pure che secondo lui il proliferare di certificazioni serve a “patologizzare tutte le insufficienze” per facilitare il percorso scolastico, “perché ai genitori interessa questo, non la formazione.