La Sapienza prima in materie classiche

12.55 L'Università Laè laal mondo negli studi classici. L'edizione 2025 del report QSWorld University conferma ilto per il 5° anno consecutivo a livello mondiale, con 99,1/100 A livello globale l'Italia è settima per numero di voci in classifica e seconda in Ue, dietro alla Germania, per numero di università fra le prime 200. Oltre alla, altre 6 università italiane fra le Top 10 mondiali nelle varie aree tematiche e 56 in tutto quelle entrate nella classifica.