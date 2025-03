Iltempo.it - La Sapienza prima al mondo per gli studi classici: la classifica

Launiversità alnegli. L'edizione 2025 del report Qs world university rankings by subject conferma per il quinto anno consecutivo ilto assoluto dell'università nella materia classics and ancient history con il punteggio di 99.1 e quello nazionale in ben due aree tematiche su 5: 'arts & humanities' e 'natural sciences', rispettivamente al 40esimo e 61esimo posto mondiale. Il ranking, pubblicato oggi, analizza 55 materie raggruppate in cinque ampie aree tematiche. Lasi èta in 46 discipline, registrando un miglioramento a livello di macroaree, con tre di esse posizionate nella top 100 (arts & humanities, natural sciences, engineering & technology). "La conferma delto mondiale dellanegli- dichiara la rettrice Antonella Polimeni - è un riconoscimento che consolida a livello globale la concezione dell'Italia come patria della cultura classica.