Ilrestodelcarlino.it - "La Samb deve aver paura solamente di se stessa"

"Serenità, tranquillità e convinzione nei propri mezzi". Questa la ricetta del tecnico Augusto Gentilini ed ex rossoblù ai tempi della Serie B. "Io sono tranquillo- aggiunge- abbiamo nove punti di vantaggio quando mancano sette giornate ed un momento di impasse ci può stare. Ad Ancona, nonostante il pareggio in extremis dei dorici, laha portato a casa il risultato. Quello che conta sono i numeri e che si muovi la classifica.arrivare uno tsunami per fallire l’obiettivo. Se lasi preoccupa, allora le inseguitrici che devono fare? Lo ripeto sirestare calmi, sereni e compatti". Gentilini, ora arriva la sosta. "C’è la possibilità di scaricare la tensione e di recuperare gli infortunati, lavorando in modo specifico e personalizzato su alcune problematiche che alcuni singoli potrebbero accusare.