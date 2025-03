Liberoquotidiano.it - "La Russia? No, ecco qual è la vera emergenza". Vannacci fa impazzire Parenzo | Video

Dopo i convenevoli con David("Mi hanno detto che ora si vuole far chiamare Piccolo Dave, forse per il suo fisico") e le ironie sferzanti contro il generale Vincenzo Camporini in studio ("Era un mio competitor alle Europee, so che ha preso tra i 6 e i 9mila voti."), l'europarlamentare della Lega Robertomette a ferro e fuoco L'aria che tira su La7 anche sui temi decisamente più seri come il piano di Ursula Von der Leyen sul riarmo dei paesi membri dell'Unione. "Quindi la Lega voterà contro il piano Rearm Europe, Putin non è un pericolo per l'Europa? Andiamo dritto", domanda. Da Bruxelles, il generalerisponde s: "Guardi, oggi ho fatto un intervento in aula e ho detto che i carri russi non stanno sfilando né a Budapest, né a Varsavia, né a Praga. E che Parigi non brucia sotto gragnuole di colpi.