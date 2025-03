La ruota del tempo stagione 2 | spiegazione del finale

Leggi su Cinefilos.it

Ladel2:delCompletando la storia Horn of Valere dello show, ildella secondadi Ladelha preparato il capitolo successivo della saga di Dragon Reborn. Dopo diversi episodi di preparazione per la resa dei contia Falme con i Seanchan, la secondadi Ladelha finalmente portato a compimento la trama, dando seguito a più linee narrative e adattando momenti chiave dei libri.Riprendendo da dove si era interrotto l’episodio 7, ildella secondadi Ladelha visto i personaggi principali entrare in una guerra totale tra i Seanchan e i Mantelli Bianchi. Fortunatamente, i protagonisti ne sono usciti vincitori, con Rand che ha ucciso sia Lord Turak che Ishamael. Con pesanti perdite, la battaglia è culminata con la proclamazione di Rand come Dragon Reborn davanti al popolo di Falme.