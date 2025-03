Ilnapolista.it - La rivoluzione culturale di Luis Enrique, ha ridisegnato il Psg come un film di Bond senza Bond (Guardian)

Sì, Donnarumma. Ma se tiri le somme di tutti i commenti della stampa sportiva internazionale il vero eroe di questo “brand new” Psg è uno:. Lo scrivono un po’ tutti, ma meglio di tuttispesso succede lo fa Jonathan Liew sul: il Psg è passato anche per “un calmo senso di vocazione che non è mai stato il vero segno distintivo di questa squadra. Il vecchio Paris sarebbe crollato una dozzina di volte: sconfitto da Alisson la scorsa settimana, convinto del proprio destino avverso. In questo senso, e in molti altri,sta cambiando il tessuto stesso di cui è fatto questo club”.Ilscrive proprio di “”, rappresentata dal lavoro estenuante di Vitinha, fino ai recuperi difensivi Dembélé e Kvaratskhelia conditi da inedite esultanze.