Ilprimatonazionale.it - “La rivolta ideale”: il breviario morale di Alfredo Oriani

Leggi su Ilprimatonazionale.it

Roma, 12 mar – Se c’è un’opera che con un andamento “carsico” ha attraversato il Novecento, influenzando le personalità della politica e della cultura più diverse, questa è senza alcun dubbio Ladi(Faenza, 22 agosto 1852 – Casola Valsenio, 18 ottobre 1909). Un’opera che da Mussolini a Spadolini, da Gramsci a Gentile, da Missiroli a Gobetti, da Papini a Serra, da Prezzolini a Croce, da padre Gemelli a Berto Ricci non ha lasciato indifferente nessuno tra coloro che hanno, sia pur con intenti diversi, cercato di dare un senso ad un’epoca che sembrava non averla. Il “diE oggi la leggiamo, grazie alla ripubblicazione proposta dall’editore Nino Aragno e curata da Lorenzo Ornaghi, con lo stesso spirito di quanti, si sentivano smarriti in seguito alla Grande Guerra.