La rivincita dell’Angelini Vinto il derby con Ravenna

E’ stata una domenica sulle montagne russe quella vissuta dall’Elettromeccanica Angelini che controsi è riscattata dalla sconfitta rimediata all’andata nel campionato di volley di serie B1 femminile, conquistando un tiebreak dalle mille emozioni (9-25, 25-17, 17-25, 25-21, 15-11) nel quale Cesena ha mostrato la stoffa di chi non molla mai e si porta a casa due punti importanti. La partita. Nel primo setscappa subito via grazie al servizio velenoso (0-6) e ad attacchi taglienti; coach Lucchi esaurisce presto i timeout (3-11), Cesena non ingrana e finisce velocemente 9-25. Il secondo set è tutta un’altra storia, il ritmo è alto soprattutto in difesa con Cesena che si porta avanti (9-5), Pinali chiude un’azione infinita (13-9), Guardigli mura (18-14) e chiude Benazzi con una fucilata dalla seconda linea 25-17.