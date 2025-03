La risposta dell’Ue a Trump | dazi dal primo aprile su barche bourbon Harley Davidson

Leggi su Open.online

La Commissione Europea risponde aidi Donald. Lanciando una serie di misure per proteggere aziende, lavoratori e consumatori europei. Dalle «ingiustificate restrizioni commerciali» decise dagli Stati Uniti d’America, che hanno impostofino al 25% sulle importazioni di acciaio, alluminio e altri prodotti dall’Unione Europea e da altri partner commerciali. Ientreranno in vigore dal. E saranno «proporzionati», fa sapere Ursula von der Leyen: «Idoganali sono tasse. Sono dannosi per le aziende e ancora peggio per i consumatori».IUe verso gli Usa dalL’Ue reintroduce innanzitutto le misure di controbilanciamento sospese del 2018 e del 2020. Il2025, le misure di riequilibrio del 2018 e del 2020 saranno automaticamente ripristinate, una volta scaduta la loro sospensione il 31 marzo.