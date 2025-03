Metropolitanmagazine.it - La risposta dell’Europa a Trump con dazi dal primo aprile dalle barche, bourbon alle Harley Davidson

Leggi su Metropolitanmagazine.it

L’Europa risponde aidi Donaldcon una serie di misure per proteggere aziende, lavoratori e consumatori europei.«ingiustificate restrizioni commerciali» decise dagli Stati Uniti d’America, che hanno impostofino al 25% sulle importazioni di acciaio, alluminio e altri prodotti dall’Unione Europea e da altri partner commerciali. Ientreranno in vigore dal. A rischioc’è soprattutto il settore dell’agroalimentare ma anche alcolici come whiskey e(peraltro già abbondantemente tassati) e, guardando l’ambito che più ci interessa, le iconiche motoe autoveicoli di grossa taglia come Suv e pick-up. Inoltre l’UE potrebbe rendere più difficile per le big del tech e dell’innovazione come Microsoft e Tesla accedere agli appalti pubblici e ai mercati finanziari.