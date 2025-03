Ilfattoquotidiano.it - La resa dei conti siriana, massacri contro gli alawiti (protetti da Assad). I pro al-Jolani: ‘Ci siamo ribellati al regime, ma la sfida è enorme’

Quando si è sparsa la voce che una nuova operazione per la messa in sicurezza della costa sarebbe cominciata a breve, centinaia di giovani, provenienti dai villaggi sunniti delle montagne a ridosso della costa, hanno imbracciato il fucile e si sono diretti verso le zone abitate dagli. Il risultato, come denunciato dalle Nazioni Unite, è stata una carneficina: oltre 1.200 uccisioni in pochi giorni. Fra chi ha partecipato alle spedizioni c’è Himad, oggi membro delle forze di sicurezza stanziate in un piccolo villaggio fra Tartus e Homs. Prima della guerra, il miliziano faceva il contrabbandiere di sigarette ed era ricercato daldi. Per anni, aveva vissuto latitante protetto grazie alla complicità di parte delle autorità locali e dei suoi soci in affari,, che, con lui, gestivano una fetta del traffico di sigarette con il Libano.