La Redoute introduce la Cool Seventies Collection

Un tuffo nell’eleganza rétro con un tocco contemporaneo: Lala, ispirata all’atmosfera calda e accogliente degli anni ‘70. Tra motivi grafici, stampe botaniche e geometrie vibranti, questa linea d’arredo invita a riscoprire il piacere di una casa dallo spirito bohémien e confortevole, perfetta per rallentare il ritmo e godersi ogni momento. Tocchi di arancione e malva si mescolano a materiali avvolgenti, creando un ambiente sofisticato e rilassante.NURIA: IL COMFORT SU MISURA, MADE IN ITALYTra i protagonisti della collezione, il divano Nuria, che reinterpreta con eleganza i codici estetici degli anni ‘70. Il suo design effetto matelassé e la seduta avvolgente lo rendono il perfetto equilibrio tra stile e comodità. Per questa stagione, Nuria si arricchisce di nuovi formati e materiali: oltre ai cinque colori in velluto, debutta un’inedita versione in ciniglia testurizzata, disponibile in tre tonalità.