Agi.it - La radiografia al torace conferma i miglioramenti delle condizioni del Papa

AGI - L'infezione polimicrobica e la polmonite bilaterale diFrancesco si presume si siano ridotte. Lo si evince dal bollettino medico diramato dal Vaticano, nel quale si informa di unaaleseguita ieri."che hato radiologicamente iregistrati nei giorni precedenti" e che hanno quindi portato i medici a sciogliere la prognosi lunedì. Iquindi ci sono ed erano anche stati osservati dalle analisi del sangue che non presentavano nei giorni scorsi anomalie, per esempio non vi è mai stato un inizio di leucocitosi (aumento anormale di globuli bianchi che potrebbe far pensare a una infezione). "Lecliniche del Santo Padre, nella complessità del quadro generale, sono rimaste stazionarie", si legge ancora nel bollettino.