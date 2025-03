Iodonna.it - La questione è arrivata davanti alla Corte costituzionale a partire dal caso di Evita, donna 40enne single che vorrebbe diventare madre in Italia

Leggi su Iodonna.it

Ad avere un figlio pensa da tempo,. Ha un lavoro stabile, se lo può permettere da tutti i punti di vista. Ma è, e per questo, quando ha chiesto di accedere alle tecniche per la procreazione medicalmente assistita in un centro in Toscana, si è vista respingere la richiesta. La legge che glielo vieta è sempre quella, la legge 40, che permette solo alle coppie formate da maggiorenni eterosessuali, coniugate o conviventi, in età potenzialmente fertile, di accederefecondazione assistita. Assistita dall’Associazione Coscioni,ha così presentato ricorso al tribunale di Firenze, che a sua volta ha sollevatodi legittimitàin relazione all’articolo 5 della legge 40. Laha contestato la violazione di diritti fondamentali garantiti dCostituzione e dConvenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (Cedu), come quello all’uguaglianza esalute.