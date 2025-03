Ilrestodelcarlino.it - La proposta di Maserati ai lavoratori della produzione: «Lavorate alcuni mesi in Serbia»

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Modena, 12 marzo 2025 – Un invito su base volontaria allaa valutare la possibilità di andare a lavorare inper, dove Stellantis ha uno stabilimento per lanuova Grande Panda. Lo ha recapitato il Tridente ai dipendenti, in cassa integrazione da. A confermarlo è Stefania Ferrari, segretariaFiom a Modena: “Sì, questa ipotesi sta circolando e secondo noi è una presa in giro. Di fronte ain cassa integrazione a zero ore da, questa non può essere infatti una soluzione. In tutto il 2024 – ricorda Ferrari –a Modena ha prodotto 220 vetture e da novembre i, scesi nel frattempo sotto la soglia delle 200 unità, restano in cassa integrazione. Forse rientreranno per una settimana questo mese”.