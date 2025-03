Iodonna.it - La proposta di istituire una Giornata del Buonumore arriva dalla Fondazione Guido Carli in occasione della lezione agli studenti dell’attore e regista Carlo Verdone nell’Aula Magna Mario Arcelli della Luiss Guido Carli

Il sorriso come cura e i grandi comici italiani mobilitati per un giorno all’anno nei reparti degli ospedali oncologici e nelle strutture sanitarie dedicate a chi soffre di disagio mentale per offrire momenti di spensieratezza. Carbonara, per mangiarla il compagno ideale è: «Un vero antidepressivo» X «In Italia ogni anno le nuove diagnosi di tumore sono circa 390mila e i malati sono circa 3,7 milioni, il 6,2%popolazione», spiega Romana Liuzzo, Presidentee nipote dello statista che fu GovernatoreBanca d’Italia e Ministro del Tesoro.