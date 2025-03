Ilrestodelcarlino.it - La pizzeria ‘La Marì’ nei locali dell’ex Conca Verde

Prima il taglio del nastro, poi il pranzo. Ieri la giunta di Cesena alla presenza del baritono Raffaello Bellavista, che ha intonato l’inno di Mameli, ha tenuto a battesimo l’apertura de ‘Lache ha aperto i battenti in zona Ippodromo in quelli che erano gli storicidella ’’ e che nel corso degli anni hanno cambiato diverse volte aspetto. Si tratta del terzo locale che fa riferimento a Renam Asirelli, già noto per la qualità delle sue proposte a Forlì. "Abbiamo aperto nel fine settimana dell’8 marzo - racconta - e tra sabato e domenica abbiamo subito registrato due tutto esaurito. L’inizio è stato ottimo. Punteremo come al solito sulla qualità delle nostre proposte, che spaziano dalle pizze tradizionali a quelle speciali che proporremo a seconda dei periodi dell’anno e alle quali aggiungiamo delle ‘experience’ che sono il frutto della nostra ricerca più particolare e curata".