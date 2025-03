Ilrestodelcarlino.it - La pasticceria Virginia di Imola chiusa dal Questore

, 12 marzo 2024 – Le luci spente in quelle vetrine bordate di viola. E un cartello che recita: quindici giorni di stop al bar ’Alta’ di via Appia, firmato dal. Nero su bianco l’ultimo atto di una convivenza da sempre difficile del locale con il vicinato. ’Pietra dello scandalo’ quel karaoke che ha visto arrivare agli uffici delle forze dell’ordine «moltissimi esposti da parte dei cittadini per i volumi troppo alti» spiegano dal commissariato. Ma dietro alla decisione di mettere i sigili al locale, come spiegato nelle motivazioni del, ci sono anche i «diversi interventi eseguiti dagli agenti e dalla polizia economico-amministrativa», oltre alla «inottemperanza alle prescrizioni, più volte ravvisata dopo i controlli», «all’inosservanza recidiva del regolamento comunale, in modo particolare relativo alla quiete pubblica», la «conduzione non collaborativa durante i controlli» e «l’utilizzo dei locali in orari non consentiti».