La Pantera fa paura ai diavoletti. Ma alla fine arriva solo il pareggio

La Lucchese tiene testaVirtus Entella. Va in vantaggio per ben due volte, ma si fa recuperare nei minuti di recupero, conquistando, così, unpunto che va stretto agli uomini di Gorgone. Al "Porta Elisa"va la capolista Virtus Entella dell’ex capitano rossonero Andrea Tiritiello che si è piazzato come sempre al centro della difesa. In panchina, dopo aver scontato le due giornate di squalifica, c’è di nuovo Gorgone che schiera la solita Lucchese, con le pesanti assenze di Tumbarello e Saporiti. Gucher ancora terzino destro; confermato in avanti Selvini assieme a Magnaghi. La cronaca. I rossoneri protestano al 2’ per un presunto fallo in area su Antoni di Boccadamo, ma il direttore di gara fa cenno di proseguire. Ancora il numero ventinove rossonero pericoloso al 7’, ma commette fallo.