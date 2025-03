Ilrestodelcarlino.it - La palude del non fare

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Il Passante stradale di Bologna, scandiscono in coro quelli che governano l'Italia, quelli che governano la Regione e quelli che governano la città, è un'opera strategica fon-da-men-ta-le. E già questo basta a sentire puzza di bruciato: mai fidarsi di un politico quando sillaba fon-da-men-ta-le. Però il Passante, oltre che fondamentale, e non per Bologna ma per l'Italia, è anche in buona parte già finanziato, i contratti già firmati e alcune opere propedeutiche sono in fase di realizzazione. Quindi? Ma che domanda. Quindi non si farà. Non è un paradosso, è piuttosto il dramma di un Paese che non sa più uscire dalladove ha infilato i piedi una quarantina d'anni fa, restandone intrappolato. Ladel non. La storia del Passante di Bologna è emblematica. Se ne parla dal 2003.