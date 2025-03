Secoloditalia.it - “La palla è nel campo di Putin”: Washington in pressing su Mosca. Ma i raid russi continuano

Laa prende tempo e non esclude un contatto di alto livello con gli Usa, dopo l’assenso dell’Ucraina a una tregua di trenta giorni in seguito agli incontri di Gedda con i delegati americani. “Riteniamo che il segretario di Stato Marco Rubio e il consigliere per la sicurezza nazionale Mike Waltz ci informeranno nei prossimi giorni attraverso diversi canali dei negoziati che si sono svolti e degli accordi presi”, ha affermato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov.Una telefonata tra Donald Trump e Vladimirresta da possibile: danon è arrivata nessuna richiesta, ha spiegato Peskov dopo che il presidente americano ha anticipato il suo colloquio conquesta settimana.Laa prende tempo sulla tregua in UcrainaLaa ha chiesto cautela sulla tregua con l’Ucraina, dopo la mediazione degli Usa.