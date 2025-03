Anteprima24.it - La Nuova Pro Loco Torricolus Aps organizza la Pasquetta nella Pineta Comunale

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiin, è questo il titolo dell’iniziativa dellaProAps che, insieme alle Associazioni locali, invita tutti a trascorrere unaspeciale immersinatura alla località Cappella di Torrecuso all’interno della meravigliosa. Inoltre, in occasione della Giornata Mondiale della Terra, saranno piantati degli alberi – grazie alla disponibilità del Gal Taburno, Coldiretti e CIA – per rendere il territorio ancora più verde! “Sarà una bellissimaa Torrecuso – afferma Mirko Angelone, Presidente dellaProAps – e ringrazio tutte le associazioni territoriali che anche stavolta non faranno mancare il loro sostegno per l’ottima riuscita della manifestazione. Nel corso della giornata, in occasione della Giornata Mondiale della Terra, pianteremo anche degli alberi per sensibilizzare tutti sui temi della sostenibilità ambientale e la salvaguardia del nostro pianeta e aumentare la consapevolezza sul ruolo di ciascuno nel prendersi cura dell’ambiente e della natura.