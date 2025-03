Ilgiorno.it - "La nostra risposta?. Progetti culturali"

Quanto accaduto nel pomeriggio di domenica è un campanello d’allarme per la violenza del branco nei confronti di un ragazzino indifeso e fa riflettere sulla necessità di interventi educativi, per contrastare situazioni di emarginazione in cui poi la violenza mette radici. La cultura è la? "Sicuramente sì – dice l’assessore Manuela Maffioli – noi stiamo lavorando sui. Penso alle iniziative proposte con la biblioteca, spazio che offre attività per i giovani, aperta anche la domenica, possono giocare, vedere film, incontrarsi: è una spazio vivo, sano, positivo. Poi c’è la programmazione culturale con eventi che coinvolgono i ragazzi, dalla musica al cinema: la cultura è fondamentale". Disagio giovanile e prevenzione delle condotte devianti sono i temi della commissione consiliare convocata per il 26 marzo in cui sarà discussa l’interrogazione presentata dai consiglieri del Pd e di Progetto in comune.