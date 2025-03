Ilrestodelcarlino.it - La nigeriana condannata per spaccio era diventata lavandaia ad Amsterdam

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Unaperdi droga che si era rifatta una vita addove gestiva una lavanderia e un albanese specializzato in furti, ricettazione, porto d’armi e falsificazione di documenti e targhe che era andato a vivere a Tirana. La prima era latitante da più di dieci anni, il secondo da almeno sette. Sono gli altri due ricercati sui quali erano state emesse sentenze di condanna definitive che non si riuscivano ad applicare perché gli imputati si erano resi irreperibili. Lasi chiama Dora Ituma, ha 52 anni, aveva diversi alias ed è accusata di far parte di una associazione a delinquere che faceva base all’Hotel House di Porto Recanti. Era finita nell’operazione denominata "Foglie nere", tra il 2004 e il 2007, per introdurre droga in Italia dalla Nigeria con la tecnica degli ovuli, attraverso donne che sarebbero state sfruttate anche nella prostituzione sotto la minaccia di riti voodoo.