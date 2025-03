Ilrestodelcarlino.it - La nazionale di calcio sordi in ritiro sul nostro appennino

Un nuovosportivo ad animare Castelnovo e l’: da venerdì prossimo saranno ospiti sul territorio atleti e tecnici delladi, nell’ambito delle attività legate a Castelnovo in quanto Centro tecnicodella Federazione sportItalia (Fssi). Si tratta di unparticolarmente rilevante per la, che essendo arrivata quarta agli Europei disputati in Turchia, si prepara per le Deaflympics di Tokyo 2025, le Olimpiadi deiche si svolgeranno appunto in Giappone la prossima estate. Il programma prevede venerdì 14 marzo l’arrivo dei giocatori e dello staff, che soggiorneranno all’Albergo London ed anche alcune visite audiometriche presso il servizio di audiologia al Sant’Anna. Poi proseguirà la prima sessione di allenamento al Centro Coni.