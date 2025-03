Lapresse.it - La NASA lancia in orbita il nuovo telescopio spaziale per mappare l’intero cielo e milioni di galassie

Leggi su Lapresse.it

Ildellaè partito percome mai fatto prima d’ora.to martedì sera dalla California da SpaceX, l’osservatorio Spherex rileverà ilogni sei mesi da un’sopra i poli terrestri. I suoi strumenti a infrarossi dovrebbero fornire una visione ampia e grandangolare di centinaia didi. Gli scienziati sperano di scoprire come si sono formate ed evolute lee come l’universo si sia espanso così velocemente nei suoi primi momenti. Laha anche caricato sul razzo quattro satelliti per studiare il Sole dalla propriapolare.