Unlimitednews.it - La MotoGP in Argentina, Bagnaia “Pista che si adatta a Ducati”

TERMAS DE RIO HONDO () (ITALPRESS) – Dopo il doppio podio in Thailandia, Peccoprova ad alzare il tiro. Lafa tappa nel weekend ine il due volte campione del mondo – 23 punti in classifica – punta a tornare in lotta per le posizioni di testa per quanto sul circuito di Termas de Rio Hondo non sia mai riuscito a centrare la vittoria. “Si torna a correre in, un tracciato molto veloce e che può benrsi alla Desmosedici – è ottimista il 28enne pilota torinese – In Thailandia non è stato un GP facile, siamo stati veloci, solidi, abbiamo centrato due terzi posti, ma non siamo stati perfetti. Dobbiamo lavorare su alcuni fattori e aspetti per poter essere completamente competitivi e poter dire la nostra nel weekend”.Marc Marquez a caccia del bis.