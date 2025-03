Cultweb.it - La marcia del sale di Gandhi, quando una protesta pacifica cambia la Storia

Ladel, guidata da Mahatmanel 1930, è stata uno degli eventi più significativi della lotta per l’indipendenza dell’India. Non si è trattato solo di unacontro il monopolio britannico sul, ma di una dimostrazione di disobbedienza civile non violenta che ha scosso le fondamenta del dominio coloniale.All’inizio del XX secolo, infatti, l’India era ancora sotto il controllo britannico, un regime che imponeva tasse elevate e restrizioni economiche per detenere il controllo sulla popolazione. Una delle leggi più oppressive riguardava proprio il monopolio del. Nello specifico il governo britannico proibiva agli indiani di produrre o vendereautonomamente, imponendo invece un’imposta su questo bene essenziale.Per la popolazione, soprattutto per i più poveri, si tratta di una tassa ingiusta.