La magia dei Pink Floyd torna a suonare nell' anfiteatro di Pompei

Quell'attimo esatto che precede il salto nel vuoto. Un momento irripetibile, un incantesimo che dalle sperimentazioni degli esordi porta dritto alla celebrità. Un varco temporale che lanciaa storia. David Gilmour ha solo 25 anni e suona la Fender Stratocaster come un angelo. A torso nudo. E intona «Echoes» in coro con Richard Wright alle tastiere. Uno stato di grazia collettivo con l'evocativa scenografia dell'romano disullo sfondo.'afa soffocante di un'estate che sembrava non finire mai. Era il 1971. Ottobre. Ed era la prima volta che quell'area archeologica ospitava un concerto rock. Oltre a Gilmour e Wright, al centro della scena c'erano Nick Mason e Roger Waters. Erano lì per registrare un film-concerto e la pellicola riprese la band britannica lungo tutta la scaletta.