Ilrestodelcarlino.it - La maestra di sfoglia Maria Cedioli ha festeggiato 102 anni

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Ha spento 102 candeline, nata a Santa Sofia nel 1923 e daresidente a Cesena., che ancora all’età di 102fa lae prepara le tagliatelle per tutta la famiglia, halunedì mattina il suo compleanno assieme alla figlia Luciana e al genero Gilberto.dice che il segreto della longevità è l’allegria, che lei non ha ancora perso nonostante la sua età. "Il segreto – dice – è circondarsi di affetto e di persone che ti vogliono bene, e non fermarsi mai. Qualche mattina faccio la, altre asciugo i piatti o pulisco le erbette dei campi per riempire i ravioli, altre volte spazzo il cortile e tolgo le foglie secche col rastrello".un mese fa è stata ospite di Casa Artusi a Forlimpopoli, dove la nonnina ha dato una dimostrazione di come si prepara la"bella larga e bella gialla" e le è stata donata la targa ‘Maestre di’.