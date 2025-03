Sport.quotidiano.net - La Lucchese si fa recuperare due volte dalla capolista Entella: 2-2

Lucca, 11 marzo 2025 – Lasi faper ben due. Arriva così un pareggio che va stretto ai rossoneri per quello che hanno fatto vedere in campo. Gorgone ritorna in panchina, dopo la squalifica ed il tecnico deve fare a meno di due pedine importanti Tumbarello e Saporiti, fuori per infortunio. Così schiera ancora Gucher terzino a destra in difesa ed in avanti conferma Selvini al fianco di Magnaghi. Partono bene i rossoneri che protestano al 2’ per un presunto fallo in area su Antoni di Boccadamo, ma il direttore di gara fa cenno di proseguire. L’si fa vedere al 9’ Boccadamo, che serve Fall, che calcia, ma la palla termina di poco fuori. Bello il rasoterra di Marconi, sul quale Melgrati si distende a deviare in angolo. Doppia occasione per laal 12’ con Magnaghi, che prima guadagna un calcio d’angolo e dal successivo tirobandierina di Selvini, l’attaccante con il numero nove, tra una selva di gambe, prova a cercare la porta, ma la difesa biancazzurra si salva in angolo.