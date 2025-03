Ilnapolista.it - La Juventus di Giuntoli e Thiago Motta è stata un disastro finanziario

Leggi su Ilnapolista.it

LadiunNe scrive il Corriere dello Sport che cita solo l’allenatore. Il titolo scelto è “costa”. Tra soldi spesi in questa stagione e quelli già impegnati per la prossima, ègià superata la somma di 250 milioni di euro. Con i risultati che abbiamo visto: catastrofici.Scrive il Corriere dello Sport:Un anno dicosta come quattro anni di Antonio Conte e tre di Massimiliano Allegri. Almeno per quanto riguarda il computo del dare-avere tra trasferimenti in entrata e quelli in uscita, considerando sia gli arrivi di quest’anno che i riscatti della prossima stagione, senza conteggiare opzioni oppure coloro in prestito secco come Conceiçao, Kolo Muani o Renato Veiga. 193,3 milioni spesi durante questa annata – fra la rivoluzione d’estate e il rattoppo d’inverno – più 59,6 di obblighi futuri fra Nico Gonzalez, Michele Di Gregorio e Lloyd Kelly (sempre che lariesca a conquistare l’ingresso in Europa): 252,9 milioni che probabilmente cresceranno ulteriormente, soprattutto se ci saranno le riconferme dei già citati Conceicao e Muani, oppure Kalulu.