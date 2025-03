Formiche.net - La guerra dei dazi non è ancora cominciata, ma non converrebbe. Parla Fortis

Uno-due. L’Europa non le manda a dire a Donald Trump e scarica un intero caricatore disulle importazioni americane, in risposta alla raffica su acciaio e alluminio arrivata da Washington. Lacommerciale è ri, con tutte le conseguenze del caso. Tanto per cominciare i mercati, che non sembrano gradire più di tanto le politiche protezioniste della seconda amministrazione Trump. In meno di due mesi dall’insediamento, l’indice americano S&P 500 ha perso circa il 6% e il Nasdaq 100 più del 10%. L’opinione di Wall Street sulla politica die tagli alla spesa pubblica inaugurata dal presidente sembra insomma netta, soprattutto se paragonata all’accoglienza che la borsa aveva riservato a Trump nel 2017.Quanto alla risposta di Bruxelles, che interesserà beni dal valore di 26 miliardi di dollari, prevede che vengano reimposte le misure di contro-bilanciamento sospese del 2018 e del 2020.