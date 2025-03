Laverita.info - La giustizia è impazzita

Leggi su Laverita.info

A distanza di 18 anni (e con un condannato in via definitiva) c’è un altro indagato per l’omicidio di Garlasco. Delitto Mollicone, tutto da rifare: la Cassazione annulla l’assoluzione della famiglia già processata due volte.