Linkiesta.it - La Germania è sempre più convinta di spendere sulla difesa

Leggi su Linkiesta.it

Il primo atto del governo di Friedrich Merz, non ancora nemmeno insediatosi, potrebbe essere una modifica alla Costituzione tedesca che gli permetta di varare investimenti ine infrastrutture senza violare il freno al debito. Nonostante lo Schuldenbremse (il freno al debito, appunto) sia da tempo ritenuto fondamentale per la Cdu e Merz stesso, negli ultimi anni è diventatopiù insostenibile, finendo con l’essere sospeso per finanziare misure sociali o di supporto alle imprese durante la pandemia e la crisi energetica seguita all’invasione dell’Ucraina. Proprioreintroduzione del freno al debito, del resto, si consumò la crisi del governo Scholz, con il conflitto tra il cancelliere socialdemocratico, favorevole a prolungare l’estensione nel 2025, e il ministro delle Finanze e leader liberale Christian Lindner, che avrebbe voluto farlo tornare in vigore.