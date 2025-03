La gelateria di Milano chiusa per 3 giorni perché ha venduto il gelato troppo tardi L’ultima beffa | Trattati come criminali

Leggi su Open.online

È successo davvero: la«Icebound» di corso Garibaldi a, già al centro della polemica per il divieto di vendita dopo le 22, è stataper treda oggi 12 marzo. La polizia ha messo i sigilli al locale di Roberto Cassina, invocando l’articolo 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, una norma solitamente applicata per gravi problemi di ordine pubblico otà. Si tratta dell’esito di due sanzioni ricevute nei mesi scorsi: una dello scorso giugno per la «presenza di 30 clienti intenti a mangiare il» e l’altra per «l’uso del plateatico dopo la mezzanotte». La denuncia del gelataio«Sono arrivati verso mezzogiorno senza preavviso e hanno chiuso tutto. Ho dovuto buttare via il, migliaia di euro di merce», racconta Roberto Cassina a Open.