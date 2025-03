La friulana Pordenone capitale italiana della Cultura 2027. Battuta Pompei

Leggi su Ildenaro.it

(Friuli Venezia Giulia) è la. A proclamarla è stato il ministro, Alessandro Giuli, nel corsocerimonia in corso a Roma, nella Sala Spadolini del Ministero, alla presenzagiuria presieduta da Davide Maria Desario e dei rappresentanti di tutte e 10 le città finaliste: Alberobello (Puglia), Aliano (Basilicata), Brindisi (Puglia), Gallipoli (Puglia), La Spezia (Liguria),(Campania),(Friuli Venezia Giulia), Reggio Calabria (Calabria), Sant’Andrea di Conza (Campania) e Savona (Liguria). “La giuria ha acceso un faro sul profondo nordest, ricollocandoci in un ambito corretto – ha commentato il sindaco reggente di, Alberto Parigi -. Finalmente, non saremo più conosciuti soltanto per essere la città delle caserme, dove decine di migliaia di persone di una certa epoca avevano svolto il servizio di leva obbligatorio: la nostra non è una comunità che pensa solo a fare ‘schei’, ma che sa coniugare economia e, con una straordinaria vitalità”.