La forza innovatrice di Caravaggio in mostra a Palazzo Barberini Roma

Life&People.it Il dibattito su Michelangelo Merisi, detto, non si è mai interrotto. Anzi, ha sempre tenuto vivo nel pubblico e tra gli esperti un interesse che si irradia oltre le tendenze e le epoche. La sua breve vita, segnata da intrighi, scandali, violenza e prigionie, ha segnato la storia dell’arte e ne ha alimentato il mito. Il carattere iracondo e l’anima tormentata si riflettono plasticamente nelle sue opere, che generavano ammirazione e turbamento nei suoi contemporanei. Ed è proprio questo il cuore del mistero caravaggesco: la capacità quasi sovrannaturale di catapultare lo spettatore nella scena rappresentata è rimasta immutata attraverso i secoli.Ma nell’epoca in cui il pubblico è abituato a fare esperienza dell’arte attraverso pochi pixel sui social, mentre scrolla distrattamente i reel e i meme del momento, cosa può offrirci ancora la pittura di? In che modo il dramma connaturato nella potente rappresentazione della realtà dell’artista dialoga con il nostro presente?La grandeche si è inaugurata ail 7 marzo e che proseguirà fino al 6 luglio, sembra voler rispondere a queste e a tante altre domande.